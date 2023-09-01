работа в дубае для девушек

Если вы заинтересовались возможностью высокооплачиваемой работы в Дубае для девушек, то попали в нужное место. Мы уверены, что вы стремитесь улучшить жизнь к лучшему. Вы, без сомнения, полны энергии и амбиций. Несколько лет назад, начиная учиться в колледже или университете, вы верили, что после окончания у вас будет хорошая работа.

Однако на практике оказалось, что плюсов практически нет. Например, без опыта работы никому вы не интересны. Но как найти опыт, если вы только что закончили учёбу? Работодателю это не важно.

В итоге получается замкнутый круг, из которого сложно выбраться. Как вариант – ехать в Дубай и получать от 20 000 долларов.

Работа в Дубаи для девушек консумация

Дамы присаживаются за стол к гостям, те наслаждаются беседой и угощают их. Мужчины заказывают разнообразную еду и напитки. Прибыль от этого получает заведение, выплачивая девушкам серьёзный процент. Девушка самостоятельно выбирает посетителя, начинает с ним разговаривать, а в случае необходимости остаётся с ним даже после заказа.

Рабочая смена в консумации может быть от 2 до 12 часов. Работа в Дубаях для девушек предполагает обслуживание гостей в клубах, ресторанах, других ночных заведениях.

Работа в Дубаях для девушек

В первую очередь, работа в Дубаи для русских девушек привлекательной зарплатой. В сфере досуга дама без опыта и образования может рассчитывать на заработок в размере 20 000 долларов. Но это не включает денежные подарки от щедрых клиентов. Дополнительный заработок может составлять до 30% от общей суммы дохода.

Кроме того, многие агентства вознаграждают хорошую работу премиями. В результате, к основной зарплате можно добавить еще 50% дополнительного дохода. В странах бывшего СССР нельзя ожидать такой зарплаты даже после нескольких лет работы. Поэтому неудивительно, что женщины с такими перспективами интересуются переездом в Дубай.

Работа в Дубай для девушек

Важны только следующие требования к дамам:

стрессоустойчивость;

знание арабского;

общительность.

От девушек требуется стрессоустойчивость. Важно понимать, что все мужчины разные, и каждому нужен свой подход. Не всегда общение будет гладким, и на это надо быть готовым. Женщина должна уметь успокаивать нарастающие конфликты, чтобы они не превращались в что-то большее.

Поэтому знание арабского желательно. Это необязательный пункт, так как большинство клиентов говорят на английском. Однако, чтобы привлечь к себе человека, лучше всего общаться с ним на его родном языке. Так легче понять его. К тому же за такие знания агентства готовы платить гораздо больше.

\Не стоит забывать, что женщины будут не только работать в Дубае, но и жить. Появятся различные всеобщие проблемы, которые легче решать, если знаете арабский язык. Даже с базовыми знаниями жизнь в этой стране станет гораздо более комфортной и лёгкой.

Работа для девушек в Дубае

Работу в Дубаях для девушек можно искать разными способами. Например, обычные вакансии на сайтах. Можно пролистать специальные интернет-ресурсы, сфокусированные на этой работе. Там работодатели будут размещать свои данные на форумах, чтобы девушки смогли с ними связаться.

Есть вариант обратиться в специализированное агентство по трудоустройству. Менеджеры объяснят всю суть работы, проведут собеседование и с удовольствием ответят на все вопросы.

Если хотите работать в Дубае, то ищите вакансии:

в агентствах; на сайтах.

Что помимо зарплаты

Высокооплачиваемая работа для девушек в Дубаи предполагает большие чаевые. Девушка в зарплате будет иметь гораздо больше денег, если попадётся хороший клиент.

Случаются ситуации, когда девушка получает за одну смену столько же чаевых, сколько составляет её зарплата. При удачных обстоятельствах можно сказать, что дама может рассчитывать доход, превышающий 20 000 долларов.